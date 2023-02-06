أول لبنانية تقود طائرة حربية في الجيش

أعلن الجيش اللبناني أن "التلميذ الضابط جنى صادر أصبحت أول امرأة في الجيش تبدأ مسيرتها المهنية بطائرة القتال الهجومية سوبر توكانو A-29".

وقال الجيش اللبناني في تغريدة على "تويتر": "تخرجت التلميذ الضابط جنى صادر من الجيش اللبناني من Laughlin Air Force Base في ولاية Texas الأمريكية بعدما تابعت دورة لمدة سنتين تقريبا لتكون أول امرأة في الجيش تبدأ مسيرتها المهنية بطائرة القتال الهجومية سوبر توكانو A-29".

تخرجت التلميذ الضابط جنى صادر من #الجيش_اللبناني من Laughlin Air Force Base في ولاية Texas الأميركية بعدما تابعت دورة لمدة سنتين تقريباً لتكون أول امرأة في الجيش تبدأ مسيرتها المهنية بطائرة القتال الهجومية سوبر توكانو A-29.#LebaneseArmypic.twitter.com/MXCTrvvRgo — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 5, 2023

المصدر: RT