العراق.. القبض على متهمة بالاتجار بالبشر وآخرين يمارسون السرقة والتزوير

تمكنت مفارز مديرية مكافحة الإجرام ببغداد/ مكتب المدائن من إلقاء القبض على متهمة تمارس الاتجار بالبشر.

وتم عرض الملف على قاضي التحقيق وقرر توقيفها استنادا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

في حين ألقت مفارز مديرية مكافحة الإجرام القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك توك وسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية وآخرين يمارسون التزوير وقضايا جنائية مختلفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .

المصدر: RT