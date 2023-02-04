الإمارات وفرنسا والهند تطلق مبادرة تعاون ثلاثي في مجالات الطاقة والبيئة

أعلنت الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والهند إطلاق مبادرة تعاون ثلاثي في مجالات الطاقة والبيئة ومكافحة التغييرات المناخية والأوبئة، وتم وضع خريطة طريق للبدء بتنفيذها.

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام محادثة هاتفية جرت السبت بمشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ووزير الشؤون الخارجیة الهندي سوبرامنیام شانكار، أن المبادرة الثلاثية تؤسس لتنفيذ مشاريع تعاون في مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي.

وتضمن البيان: أن المبادرة تركز على التعاون في مجال الطاقة الشمسية والنووية، ومكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، لا سيما في منطقة المحيط الهندي، وكذلك تنفيذ مشاريع محدّدة وقابلة للتنفيذ في مجال الطاقة النظيفة.

وتسعى البلدان الثلاثة للتركيز على قضايا رئيسية مثل التلوث الناتج عن المنتجات البلاستيكية الذي تستخدم لمرة واحدة، والتصحر، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، والتعاون في مجال البحث العلمي.

المصدر: وام