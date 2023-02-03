قطر تصدر بيانا حول تعاملها مع أي أغذية تتضمن حشرات في مكوناتها

أكدت وزارة الصحة القطرية حول سماح بعض الدول باستخدام حشرات في إنتاج الأغذية، أنّها تتعامل مع أي نوع من هذه الأغذية التي لا تستوفي شروط الحلال عبر منع طرحها في الأسواق القطرية.

وبرّرت الصحة القطرية ذلك استنادا إلى اللوائح الخليجية ذات الصلة، والرأي الشرعي للجهات المختصة بعدم جواز استخدام الحشرات المحرمة أو البروتين والمكملات المستخلصة منها في الغذاء.

وأضاف البيان: "تتحقق وزارة الصحة العامة من استيفاء اشتراطات الحلال في الأغذية من خلال هيئات إسلامية معتمدة لدى الوزارة، ومن خلال تحاليل مخبرية في مختبرات الأغذية التابعة للوزارة التي يمكنها تحديد مصدر البروتين بدقة، وهي مختبرات حاصلة على الاعتماد الدولي".

هذا وقد تسبب إقرار الاتحاد الأوروبي باستخدام مسحوق الحشرات كبديل للبروتين بحالة من الجدل، لكن ما يبدو غريبا للكثيرين هو واقع ملموس منذ سنوات، فتلك المنتجات متوفرة بكثرة بالمحلات التجارية.

المصدر: موقع الشرق القطري