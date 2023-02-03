الكويت.. العقارب على وشك الظهور قريبا

أكد الفلكي بدر العميرة عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في الكويت، أن موسم العقارب سيبدأ في 10 فبراير الجاري، موضحا أنه الموسم الثالث والأخير من مواسم الشتاء.

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وفي تصريح لصحيفة "الراي"، أوضح بدر العميرة أن "هذا الموسم يسمى بالعقارب، لأن صغار العقارب تطلع في هذا الوقت مع الدفء النسبي نهارا، وتكون درجات الحرارة باردة ليلا"، لافتا إلى أنه "بعد 39 يوما، ندخل في الربيع بشكل فعلي وفلكي مع تعامد الشمس على خط الاستواء السماوي ويتساوى الليل والنهار والحرارة وتظهر عواصف جوية بسبب الضغط الجوي بين الرياح وسنشهد حالة من عدم الاستقرار مع تقارب خطوط الضغط الجوي بين الرياح الشمالية الهابطة الباردة والرياح الجنوبية الرطبة الصاعدة مكونة رياحاً نشطة متقلبة الاتجاه مثيرة للغبار".

وأعرب العميرة عن توقعاته بأن فترة الربيع ستكون فيها كثافة للأمطار الربيعية وستشهد نمو العشب.

وفي سياق متصل، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع شتويا، مائلا للبرودة نهارا وباردا ليلا، ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 5 و10 درجات مئوية والعظمى ما بين 18 و21 درجة مئوية، مع تكون الضباب الخفيف في بعض المناطق.

المصدر: "الراي"