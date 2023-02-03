 
مباشر

السعودية.. تخصيص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام

أخبار العالم العربي

السعودية.. تخصيص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام
شؤون الحرمين تخصص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uoo6

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى خاص بالمسنات في الدور الأرضي، بجوار الباب عدد 88، لتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها كبار السن.

إقرأ المزيد
السعودية: السماح للمرأة بالحج دون محرم
السعودية: السماح للمرأة بالحج دون محرم

وأعلنت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، الجمعة الماضية، أنه بإشراف من الرئيس العام، تعمل على تجهيز المصلى وتوفير كافة الخدمات.

وأوضحت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، عبير بنت محمد الجفير، أن افتتاح مصلى مخصص لكبيرات السن بالمسجد الحرام يأتي من أجل راحة قاصدات البيت الحرام، والتسهيل عليهن لأداء عباداتهن.

وقالت الجفري إن تخصيص مصلى للمسنات ما هو إلا خطوة رئيسية لتحقيق الرسالة التي تعمل وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عليها، وهي الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي وقاصدات بيت الله الحرام.

المصدر: صحيفة الرياض

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا