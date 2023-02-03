السعودية.. تخصيص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى خاص بالمسنات في الدور الأرضي، بجوار الباب عدد 88، لتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها كبار السن.

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وأعلنت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، الجمعة الماضية، أنه بإشراف من الرئيس العام، تعمل على تجهيز المصلى وتوفير كافة الخدمات.

وأوضحت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، عبير بنت محمد الجفير، أن افتتاح مصلى مخصص لكبيرات السن بالمسجد الحرام يأتي من أجل راحة قاصدات البيت الحرام، والتسهيل عليهن لأداء عباداتهن.

وقالت الجفري إن تخصيص مصلى للمسنات ما هو إلا خطوة رئيسية لتحقيق الرسالة التي تعمل وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عليها، وهي الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي وقاصدات بيت الله الحرام.

المصدر: صحيفة الرياض