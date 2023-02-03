المالكي يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو
AFP
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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه تلقى دعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة موسكو.
وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك": "دعاني الوزير سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية لزيارة موسكو".
وأشار إلى أنه يسعد دائما للقاء لافروف وتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مضيفا: "دعونا نرى متى ستتم هذه الزيارة. أفكر في زيارة موسكو للقاء زميلي سيرغي لافروف، ربما خلال الشهرين المقبلين".
المصدر: "سبوتنيك"