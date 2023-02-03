المالكي يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه تلقى دعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة موسكو.

وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك": "دعاني الوزير سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية لزيارة موسكو".

وأشار إلى أنه يسعد دائما للقاء لافروف وتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مضيفا: "دعونا نرى متى ستتم هذه الزيارة. أفكر في زيارة موسكو للقاء زميلي سيرغي لافروف، ربما خلال الشهرين المقبلين".

المصدر: "سبوتنيك"