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المالكي يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو

أخبار العالم العربي

المالكي يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو
AFP
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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه تلقى دعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة موسكو.

وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك": "دعاني الوزير سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية لزيارة موسكو".

وأشار إلى أنه يسعد دائما للقاء لافروف وتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مضيفا: "دعونا نرى متى ستتم هذه الزيارة. أفكر في زيارة موسكو للقاء زميلي سيرغي لافروف، ربما خلال الشهرين المقبلين".

المصدر: "سبوتنيك"

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