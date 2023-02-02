السعودية.. مركز تنمية الحياة الفطرية يبعد 95 % من قرود البابون عن مكة والمشاعر المقدسة

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أنه تم إبعاد القرود عن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بنسبة 95%.

وردا على استفسار صحيفة "سبق" حول آلية التعامل مع القرود بسبب تضاريسها الجبلية، أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون وإيجاد الحلول الذي أطلقه المركز في العام 2022 نشرا في مدينة مكة والمشاعر المقدسة قام بمسح 1200 كم2 من العاصمة المقدسة بالتنسيق مع ثماني جهات، كما تم نشر 16 عملا توعوِيا.

وفي وقت سابق، لفت المركز إلى أنه قطع شوطا كبيرا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة ووضع خط أساس لمعالجتها، إضافة إلى تنفيذ عددٍ من الحلول العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، حيث استجاب المركز لأكثر من 2000 بلاغ عبر منصة فطري، وتم الانتهاء من إعداد خرائط للغطاء النباتي والمائي والحراري للمناطق المتضررة، إضافة إلى فحص الأمراض المشتركة لعينات من قرود البابون، كما تم إبعاد القرود عن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومعالجة المشاكل الناجمة عنها في هذه المناطق.

وسيواصل المركز في العام 2023 تطبيق أفضل الحلول في المناطق المتضررة مع الحرص ألا تكون حلولاً موقتة، بل حلولا جذرية مستدامة تم الوصول إليها من خلال التشخيص الدقيق والمعالجة الشاملة لتعالج المشكلة من جذورها، وفق "سبق".

المصدر: "سبق"