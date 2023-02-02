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تهديد للأرواح والممتلكات.. الخطر يداهم 500 منطقة سعودية! (فيديو)

مجتمع

تهديد للأرواح والممتلكات.. الخطر يداهم 500 منطقة سعودية! (فيديو)
أرشيف
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كشف رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالسعودية، محمد قربان، عن عدد قرود البابنون التي تهدد الأرواح والممتلكات في المملكة، مشيرا إلى أنه يفوق الـ 40 ألفا، تتجمع في 500 بؤرة.

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ولفت قربان، خلال لقاء له مع برنامج الراصد على فضائية الإخبارية، إلى أن الباحة هي البؤرة الأكبر لتواجد عدد القرود.

وتابع: "هناك منطقة واحدة يوجد بها 1100 قرد"، مشيرا إلى أنهم سيبعدون القرود عن المناطق السكنية وسيعملون على إنقاصها وملاحظة الفرق في تواجدها مع نهاية 2023.

وأشار رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى اعتماد المركز إحداثيات كاملة لأماكن تواجد القرود بأعدادها وأسباب وجودها.

وكان المركز قد أكد أن برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون وإيجاد الحلول التي ينفذها، يسير وفق خطة تشاركية مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المركز أنه قطع شوطا كبيرا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة ووضع خط أساس لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المصدر: صحيفة المواطن

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