مجلس السيادة الانتقالي في السودان يصدر بيانا حول لقاء البرهان بوزير الخارجية الإسرائيلي

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس، بيانا بخصوص لقاء رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له.

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وفي بيانه، أوضح مجلس السيادة قائلا: "التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم بمكتبه، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق".

وأضاف البيان: "تطرق اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الذي وصل البلاد اليوم في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية".

وتابع: "حث الجانب السوداني نظيره الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني..كما تناول اللقاء أيضا الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم".

المصدر: RT