القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل جبريل الرجوب

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب.

وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن ترحيبه برئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب.

وخلال اللقاء أشاد آل خليفة بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيا كل التقدم والتطور للرياضة الفلسطينية.

وتنعقد حاليا في البحرين اجتماعات الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي بحضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية