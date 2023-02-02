 
مباشر

القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل جبريل الرجوب

أخبار العالم العربي

القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل جبريل الرجوب
وكالة الأنباء البحرينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uoh9

 استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب.  

وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن ترحيبه برئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب.

وخلال اللقاء أشاد آل خليفة بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيا كل التقدم والتطور للرياضة الفلسطينية.

وتنعقد حاليا في البحرين اجتماعات الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي بحضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا