"كتائب القسام" تنشر فيديو لتصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي فوق غزة (فيديو)

بثّت كتائب القسام فيديو يظهر تصدّي وسائط دفاعها الجوي للطيران الإسرائيلي خلال الغارات التي شنّها على قطاع غزة فجر اليوم الخميس.

وظهرت في الفيديو لقطات من لحظة إطلاق صواريخ "أرض – جو" باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي خلال القصف فجر اليوم على غزة.

هذا وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم، غارات على مواقع جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في بعض المنازل وممتلكات المواطنين.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية موقعا وسط القطاع، بثلاثة صواريخ ما أدى إلى تدمير المكان واشتعال النيران بداخله.

المصدر: RT