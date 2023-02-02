وفد من جيش سلطنة عمان يزور البرلمان المصري (صورة)

كشفت صحيفة "الشبيبة" العمانية، عن تواجد وفد من الجيش العماني داخل البرلمان المصري في لقطة غير معتادة.

ووفق ووسائل الإعلام المصرية وصحيفة الشبيبة العمانية قال رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي: "يحضر معنا على شرفات المجلس الآن من سلطنة عُمان الشقيقة، وفد عسكري من أعضاء هيئة التدريس (دارسو الدورة العاشرة بكلية الدفاع الوطنى العُمانية)، فباسمكم وباسمي، نرحب بهم جميعاً فى مجلس النواب، يُسعدني أن أرحب بكم فى بلدكم مصر، كما يُسعدني أن نستقبلكم اليوم فى رحاب مجلس النواب المصري".

ولم تكشف وسائل الإعلام عن سبب زيارة الوفد العماني إلى مجلس النواب.

المصدر : الشروق + الشبيبة