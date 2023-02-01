الجزائر.. الجيش يوقف إرهابيا في تمنراست

أوقفت المصالح الأمنية في الجيش الجزائري يوم الثلاثاء بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، إرهابيا يدعى عبد الرحمن سليمان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن الإرهابي التحق المعني بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012.

وتأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لوحدات الجيش المنتشرة على كامل التراب الوطني للدفاع عن الوطن وحماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية