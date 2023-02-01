أسيرات فلسطينيات في سجن "الدامون" يستنجدن بفصائل المقاومة (رسالة صوتية)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية رسالة صوتية قالت إنها من أسيرات فلسطينيات بسجن الدامون الإسرائيلي، يناشدن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بنصرتهن ضد القمع الذي تمارسه إدارة السجن بحقهن.

وناشدت الأسيرات بسرعة التحرك لكف الأذى ووقف مسلسل التنكيل بحقهن من قبل إدارة السجون.

وقالت الأسيرات: "وامقاومتاه .. يا أحرار شعبنا يا ابطال شعبنا.. نرسل صرختنا من سجن الدامون البغيض حيث تحتجز أمهاتكم وأخواتكم حيث التنكيل والاضطهاد لبناتكم".

وأضافت الأسيرات "أين عزائمكم؟ أين انتصاركم لنا؟.. أم هي أناشيد تتسلون بها دون رصيد عملي .. من سيذكرنا ويلقن العدو درسًا لكي لا يتطاولوا على بناتكم؟! .. أم سننتظر أسيرا آخر ينتصر لنا كما فعل الأخ يوسف المبحوح العام الماضي؟ ... أين محررنا من الأسر بعد أن قمنا بواجبنا الوطني؟! هذه صرختنا نعليها، فهل نجد من ينتصر لنا ويكف أذى الأعداء عنا ويحررنا؟!".

واعتدت القوات التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية على الأسيرات في سجن الدامون بالضرب وبإطلاق الغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية، كما ألغت زيارة الأهالي والمحامين للأسيرات في السجن المذكور.

كما حولت إدارة سجن الدامون غرف الأسيرات لزنازين، بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات، وفرضت عقوبات قاسية عليهن.

المصدر: "صفا"