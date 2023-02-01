مصر تستعد لإرسال عدد كبير من عمالها إلى السعودية

تستعد كل من مصر والسعودية لإطلاق برنامج للفحص والاعتماد المهني لضخ العمالة المصرية المدربة والماهرة إلى سوق العمل السعودي.

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وقالت مجلة "آربيان بيزنس" إن وزارة القوى العاملة المصرية تنسق مع الجانب السعودي بشأن الاستعداد لإطلاق برنامج للفحص والاعتماد المهني لضخ عمالة مصرية مُدربة وماهرة في سوق العمل السعودي.

وذكرت المجلة، إنه يجري الإعداد لمذكرة تفاهم لتوقيعها قريباً حول البنود الخاصة بالبرنامج وطُرق تطبيقه.

والتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزان المهيدب نائب الرئيس للحلول المتكاملة، لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم.

وتأكيدًا للتعاون، يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب العامل المصري على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة.

وذكرت المجلة، يعمل البرنامج المرتقب في مسارين، الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم الى السعودية، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة، في حين أن المسار الثاني يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة أيضاً.

وأكد "شحاتة" استعداد الدولة المصرية اعتماد أي برامج تهدف إلى تطوير مهارات العمالة المصرية في مختلف قطاعات العمل والارتقاء بمستويات أدائها.

وقال إن وزارة القوى العاملة تقوم بالفعل بتأهيل تلك العمالة من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها بالمحافظات على المهن التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي وفق أحدث أساليب التدريب المهني المعتمدة.

واستعرضت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة بنود جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن مناقشة حول الامور الفنية الخاصة بالتدريب المهني ودور مراكز التدريب في تنفيذ "برنامج الفحص"، ومناقشة المسائل القانونية الواردة بمشروع مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج واستعراض برنامج الربط الإلكتروني الخاص بالفحص المهني، وعرض موجز لأهم النتائج التي تم التوصل إليها بين الطرفين.

من جانبه، قال "المهيدب" إن البرنامج يعتبر مساهماً رائداً في تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل.

ويهدف برنامج الاعتماد المهني إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 عبر تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنظيم ورفع الإنتاجية في سوق العمل السعودي، حيث تم إطلاق البرنامج في دولتي باكستان والهند وجارى العمل على إطلاقه في بنجلادش.

واعتبر الجانب المهيدب، إنه تظل الدولة المصرية من أهم الدول التي تعمل معها السعودية على هذا البرنامج وتقديمها للعمل في المشروعات التي تنفذها السعودية.

وأضاف أن الفحص المهني هو برنامـج يختص بالتأكد من امتلاك العامـل المهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية.

وكانت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج قالت، في العام 2022، إن هناك نحو 12 مليون مصري في الخارج، وإن أكبر جالية مصرية موجودة في المملكة العربية السعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون مصري.

المصدر: آربيان بيزنيس + صدى البلد