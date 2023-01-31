وزارة الزراعة الأردنية تنفي صحة "خبر مضلل" وتتوعد بالمحاسبة القانونية

نفت وزارة الزراعة الأردنية صحة خبر مضلل تم تداوله حول "نفوق عشرات الأبقار وإصابة الآلاف، بسبب مرض الحمى القلاعية"، وقالت إنها ستلاحق مصدر هذا الخبر قانونيا.

وفي بيان عبر صفحتها في "فيسبوك" قالت الوزارة إنه تم تداول "معلومات وأخبارا غير صحيحه عبر وسائل الإعلام والتواصل، حول نفوقات في الأبقار حسب ما ورد في الخبر المضلل و المتداول تصل إلى ١٥٠ رأسا، وإصابة ١٠ آلاف رأس آخر".

وأوضحت الوزارة أن "مرض الحمى القلاعية لا يسبب نفوقا في الأبقار، بل يقلل من كميات الحليب بسبب ارتفاع درجة حرارة الأبقار، ومن الممكن أن يسبب نفوقا فقط في بعض العجول حديثة الولادة في حال كانت الرضاعة طبيعية وبعدد محصور".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "كل ما ورد في الخبر المتداول هو عار عن الصحة، ومضلل للرأي العام ومخالف للعلم، وليس له أصل"، وقالت إنها "تعمل على كافة الاجراءات للمحافظة على قطعان الأبقار، وقد حاصرت الإصابة في منطقة الظليل ولم تسجل أي إصابة خارج تلك المنطقة، وضمن المعلومات اليومية من اللجان المتخصصة وبالتعاون مع كافة الجمعيات".

وأوضحت الوزارة أن "نسب النفوق التي سجلت في المملكة هي أقل من النسب الطبيعية"، وأن ذلك النفوق يعود "لأسباب لا لها علاقة بالحمى القلاعية حيث سجل ٦ نفوقات فقط في الأبقار وضمن عدد من المزارع وليس بسبب الحمى القلاعية".

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع قانونيا مصدر تلك المعلومات، وستمضي إلى الإجراءات القانونية المرعية للتعامل معها ومحاسبة كل من يحاول الإساءة للمنتج الأردني وتضليل الرأي العام ونشر الذعر من خلال الأخبار المضللة". حسب بيان الوزارة.

المصدر: RT