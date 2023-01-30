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مقتل 3 من "القاعدة" بينهم قيادي بارز بغارة أمريكية على مأرب اليمنية (صور)

أخبار العالم العربي

مقتل 3 من
RT
طائرة بدون طيار أمريكية
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أفادت مصادر يمنية بمقتل ثلاثة من تنظيم "القاعدة" الإرهابي بينهم قيادي بارز، استهدفت طائرة أمريكية مسيّرة يوم الاثنين سيارة كانت تقلهم قرب محطة وقود في مدينة مأرب اليمنية.

وقال مصدر محلي إن الغارة استهدفت عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة بجوار محطة الحايرة في منطقة الصمدة بوادي عبيدة في مأرب. 

وبحسب المصدر فإن وادي عبيدة هو المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو واحد من أنشط أجنحة التنظيم، بالإضافة إلى وجود معسكرات تدريبية للتنظيم يتواجد فيها عناصر إرهابية من مختلف مديريات مأرب ومن المناطق اليمنية الأخرى بينهم قيادات بارزة في تنظيم القاعدة على قائمة المطلوبين دوليا للولايات المتحدة.

من جانبه غرد الصحفي الأمريكي ج. ب. لورنس، المختص في شؤون الشرق الأوسط، أن القيادة المركزية الأمريكية صرحت بعدم وجود تقارير عملياتية في هذا الوقت في اليمن".

فيما أكد الصحفي الاستقصائي الأمريكي نيك ووترز على "تويتر" أن المؤشرات واضحة جدا على أن الهجوم في اليمن تم بصاروخ R9X، وهو "السلاح المميز المستخدم لقتل أهداف عالية القيمة من قبل الولايات المتحدة"، حسب تعبيره.

بدوره رجح الصحفي الأمريكي ويسلي مورغان أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تنفذ العملية، ممشرا إلى أنها  نٌفذت من قبل وحدة العمليات الخاصة (jsoc) أو الاستخبارات المركزية الأمريكية.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام يمنية

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