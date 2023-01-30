مقتل 3 من "القاعدة" بينهم قيادي بارز بغارة أمريكية على مأرب اليمنية (صور)

أفادت مصادر يمنية بمقتل ثلاثة من تنظيم "القاعدة" الإرهابي بينهم قيادي بارز، استهدفت طائرة أمريكية مسيّرة يوم الاثنين سيارة كانت تقلهم قرب محطة وقود في مدينة مأرب اليمنية.

وقال مصدر محلي إن الغارة استهدفت عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة بجوار محطة الحايرة في منطقة الصمدة بوادي عبيدة في مأرب.

#مأرب

طائرة بدون طيار تستهدف سيارة احد المواطنين على متنها ثلاثة أشخاص بمحطة الصمدة بمديرية وادي عبيدة بمحافظة #مأربpic.twitter.com/S14oSrNqVS — مطنوخ_مأرب🇾🇪 (@Marib_11) January 30, 2023

وبحسب المصدر فإن وادي عبيدة هو المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو واحد من أنشط أجنحة التنظيم، بالإضافة إلى وجود معسكرات تدريبية للتنظيم يتواجد فيها عناصر إرهابية من مختلف مديريات مأرب ومن المناطق اليمنية الأخرى بينهم قيادات بارزة في تنظيم القاعدة على قائمة المطلوبين دوليا للولايات المتحدة.

من جانبه غرد الصحفي الأمريكي ج. ب. لورنس، المختص في شؤون الشرق الأوسط، أن القيادة المركزية الأمريكية صرحت بعدم وجود تقارير عملياتية في هذا الوقت في اليمن".

Reports of an R9X attack in Yemen, indicating U.S. involvement.



CENTCOM reply says "no operational reporting at this time of this incident in Yemen." https://t.co/5FruFVH1qV — J.p. Lawrence (@JpLawrence3) January 30, 2023

فيما أكد الصحفي الاستقصائي الأمريكي نيك ووترز على "تويتر" أن المؤشرات واضحة جدا على أن الهجوم في اليمن تم بصاروخ R9X، وهو "السلاح المميز المستخدم لقتل أهداف عالية القيمة من قبل الولايات المتحدة"، حسب تعبيره.

Very clear indications of a R9X strike in Yemen, the signature weapon used to kill high value targets by the US.



I wrote a reference guide for R9X strikes, which can be found here: https://t.co/Gf7SdoFpBShttps://t.co/bxiFJ7lEXs — Nick Waters (@N_Waters89) January 30, 2023

بدوره رجح الصحفي الأمريكي ويسلي مورغان أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تنفذ العملية، ممشرا إلى أنها نٌفذت من قبل وحدة العمليات الخاصة (jsoc) أو الاستخبارات المركزية الأمريكية.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام يمنية