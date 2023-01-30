الجزائر.. الإطاحة بشبكة خطيرة نشطت في ترويج الكوكايين والمخدرات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامزورة بعين تيموشنت في الجزائر، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية دولية تضم 4 أشخاص امتهنوا ترويج المخدرات الصلبة والمهلوسات.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن حيثيات القضية تعود أثناء قيام أفراد الفرقة بخدمة شرطة الطريق، حيث لفت انتباههم سيارة نوع "أودي" كانت قادمة من ولاية وهران متوجهة نحو بلدية تامزورة.

وبعد تفتيش المركبة تم حجز 1.035 كلغ من الكوكايين، و14.591 قرص مهلوس من نوع "اكستازي"، و7 كلغ من الكيف المعالج بالإضافة إلى مبلغ مالي يُقدر بـ 87 مليون سنتيم وسلاح أبيض من الصنف السادس، و4 هواتف نقالة.

وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية