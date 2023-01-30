وزير النقل المصري يرد على "تهربه من المسؤولية"

رد وزير النقل المصري كامل الوزير على "تهربه من المسؤولية" خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب وإجابته على بعض الأسئلة.

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وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استمرار الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل بالكامل، حتى يمكن الارتقاء بكل هذه المرافق، لافتا إلى أن خطة الوزارة تستهدف رفع كفاءة 10000 كيلو متر.

وأضاف وزير النقل: الشطارة موجودة والصنعة موجودة لكن المشكلة في الفلوس، وأنا لا أتهرب من المسئولية، وكل الطرق التي تم إنشاءها حتى بعيدا عن وزارة النقل أنا مسئول عنها.

وتابع قائلا:"أتمنى لو وصلنا إلى صفر حوادث مثل السويد، ولكن جودة الطرق ليست هي المحدد الوحيد لخفض الحوادث وهناك 4 عوامل من بينها جودة الطرق، والمواصفات الفنية، وقائدي السيارات، والسيارات نفسها".

وحول تأخر تنفيذ بعض الطرق قال وزير النقل إن هناك طرق تنفذها وزارة الإسكان، فنحن لا ننفذ كل الطرق، وبعض الطرق الخاصة بجهاز التعمير أخذناها وتم تطويرها".

وتابع: "نحتاج لتوفير (البيتومين والسولار) لتبطين الطرق وهذا يتم تدبيره بالدولار، مضيفا أن الدولة تحاول توفير السولار الخاص بالمخابز وبعدها للطرق، وكل البيتومين المنتج محليا ناخده كله ونستورد كميات أقل، معلش نستحمل شوية".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، سجالا بين النواب أثناء مواجهة وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بأدوات رقابية.

وفي هذا الصدد، ثار عدد من النواب على كلمة النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسبب توجيهه انتقادات حادة لكامل الوزير، الأمر الذي دفعه لمطالبة رئيس المجلس، بالتدخل لحمايته تحت القبة، وحقه وفقا للائحة في التعبير عن رأيه.

وبدوره، تدخل رئيس مجلس النواب، قائلا: نحن نؤمن بحرية الرأي ما لم تخرج عن آداب الحديث التي تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحديثه موجه للوزير الموجود بالجلسة ولرئيس الجلسة، مؤكدا حق النائب في التعبير عن رأيه.

المصدر: مصراوي