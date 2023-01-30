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الكويت.. استنفار أمني عقب اندلاع مشاجرة كبيرة في منطقة جابر الأحمد استكملت بمستشفى الجهراء

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الكويت.. استنفار أمني عقب اندلاع مشاجرة كبيرة في منطقة جابر الأحمد استكملت بمستشفى الجهراء
AFP
الكويت
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وقعت مشاجرة عنيفة بين عدد من الشباب في منطقة جابر الأحمد في الكويت، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين.

وأوضحت مصادر أمنية لصحيفة "الراي" المحلية أن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن مشاجرة كبيرة بدأت في منطقة جابر الأحمد، بل وتواصلت أيضا في مستشفى الجهراء.

وأفادت المصادر بأن المفاجأة كانت عند وصول الدوريات التي وجد عناصرها أن عدد المشاركين بالشجار يفوق الـ 100 شخص ما استدعى الاستعانة بدوريات من محافظة الفروانية والعاصمة للسيطرة على الشباب الذين يحملون آلات حادة وأسلحة بيضاء.

هذا، وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن المشاجرة اندلعت في قاعة أفراح في منطقة جابر الأحمد امتدت لمستشفى الجهراء.

وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية سيطرت على الوضع وضبطت أطراف المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية

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