تبون يبعث برسالة إلى العاهل السعودي

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين رسالة خطية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن هذه الرسالة تندرج في إطار التواصل الدائم بينهما واستعراض أوجه التعاون الثنائي ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها.

وقام بتسليم الرسالة السفير نور الدين خندودي، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري.

وذكرت وسائل الإعلام أن نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، استقبل نور الدين خندودي بالرياض.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية