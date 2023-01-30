 
مباشر

تبون يبعث برسالة إلى العاهل السعودي

أخبار العالم العربي

تبون يبعث برسالة إلى العاهل السعودي
RT
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/unoa

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين رسالة خطية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن هذه الرسالة تندرج في إطار التواصل الدائم بينهما واستعراض أوجه التعاون الثنائي ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها.

وقام بتسليم الرسالة السفير نور الدين خندودي، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري.

وذكرت وسائل الإعلام أن نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، استقبل نور الدين خندودي بالرياض.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا