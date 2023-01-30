سلطنة عمان تنفي استيراد منتجات زراعية من مصر يتم سقيها بمياه الصرف الصحي

ردت سلطنة عمان على التشكيك في سلامة المنتجات الزراعية التي تستوردها من مصر.

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وأكد مركز سلامة وجودة الغذاء على سلامة جميع المنتجات الزرعية داخل سلطنة عمان المستوردة من الخارج خاصة القادمة من جمهورية مصر العربية، وذلك ردا على تدوينة لأحد المواطنيين شكك في سلامة المحاصيل المصرية.

وأوضح المركز في رده على المواطن وفقا لجريدة "الشبيبة" العمانية: "نود إفادتكم بإن المركز يتابع المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة، ويقوم بالتحقق من إلتزام المنتجات ومطابقتها بالمواصفات القياسية المعتمدة".

وكان المواطن قد زعم قائلا: "ما مدى صحة تقارير تاتي من الخارج تؤكد أن منتجات البستنه والفواكه المصرية تسقى بمياه الصرف الصحي و تحمل الإصابه بفيروس سي و تسبب مرض السرطان.. هل تم فحصها بدقه في مختبراتنا!!".

واستطرد مركز سلامة وجودة الغذاء رده على التدوينة قائلا: " يقوم المركز بتحقّق من صحة الشهادات التي تصدر من الخارج وترافق الشحنات كما انه يتم تصديق هذه الشهادات من سفارات السلطنة بالخارج وهناك وفد من سلطنة عُمان زار جمهورية مصر العربية للإطلاع على مدى إلتزامها بمعايير سلامة المنتجات المصدرة للسلطنة".

وأضاف: "يوجد تبادل زيارات وخبرات بين المركز وهيئة الغذاء والدواء السعودية بالإضافة أن المختبر المركزي لسلامة الغذاء يوجد فيه أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة التي تمكنه من التأكد من سلامة وجودة المنتجات".

المصدر: الشبيبة