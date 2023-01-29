تونس.. سعيّد وبودن لم يدليا بصوتيهما في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية

سجل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس عدم زيارة الرئيس قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، مراكز الاقتراع للإدلاء بصوتيهما.

إقرأ المزيد

ففي الدور الأوّل، أدلى قيس سعيّد وحرمه، بصوتهما، صباح السبت 17 ديسمبر 2022، بمركز الاقتراع بحيّ النصر، بينما أدلت رئيس الحكومة بصوتها، بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية ضفاف البحيرة التابعة للدائرة الانتخابية حي الخضراء - المنزه دائرة تونس 2.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن عدم توجه رئيس الدولة للإدلاء بصوته خلال الدور الثاني، هو أن الدائرة التي سبق أن انتخب فيها، وهي أريانة المدينة من ولاية أريانة، ترشح فيها كل من محمد غسان الشابي (25.17%) ونجلاء اللحياني (74.83%)، وتبعا لتحصل المترشحة نجلاء اللحياني على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية لسنة 2022، صرحت هيئة الانتخابات بفوزها بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية أريانة المدينة من ولاية أريانة.

وبالنسبة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، فإن الدائرة الانتخابية التي أدلت فيها بصوتها في الدور الأوّل، وهي دائرة حي الخضراء - المنزه من ولاية تونس، ترشح فيها مترشح واحد، وهو ثابت العابد وتحصل على نسبة 100%، وبالتالي أكدت هيئة الانتخابات آنذاك بفوزه بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة المعنية.

المصدر: "موزاييك"