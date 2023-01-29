القبض على سعودي بحوزته 25 كغ من الحشيش (صورة)
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام سعودية مساء يوم الأحد، بأن قوات الأمن قبضت على سعودي بحوزته 25 كغ من الحشيش.
وفي التفاصيل، قالت إن مركز الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، قبضت على مواطن بحوزته 25 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.
وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
مركز الضبط الأمني بالحريضة يقبض على شخص بحوزته (25) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.@security_gov#عكاظ#ان_تكون_اولاhttps://t.co/hiZirp7C4tpic.twitter.com/cf0ZrTito3— عكاظ (@OKAZ_online) January 29, 2023
المصدر: وسائل إعلام سعودية