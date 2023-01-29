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القبض على سعودي بحوزته 25 كغ من الحشيش (صورة)

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القبض على سعودي بحوزته 25 كغ من الحشيش (صورة)
Globallookpress
السعودية
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أفادت وسائل إعلام سعودية مساء يوم الأحد، بأن قوات الأمن قبضت على سعودي بحوزته 25 كغ من الحشيش.

وفي التفاصيل، قالت إن مركز الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، قبضت على مواطن بحوزته 25 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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