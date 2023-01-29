ذاع صيته فنانا ملتزما.. الرئيس الجزائري يعزي بالمجاهد الهادي رجب

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد الراحل الهادي بوليفة الملقب بالهادي رجب.

وجاء في رسالة التعزية: "كتب المولى تبارك وتعالى، أن يغادرنا المرحوم المجاهد الفنان الهادي بوليفة المدعو الهادي رجب إلى جوار رب العزة".

وأضاف الرئيس تبون: "يرحل الفقيد عن دنيانا هذه، بعد أن ذاع صيته فنانا ملتزما.. ارتفعت به خصال الأصلاء وأحاطتْه بالتقدير والاحترام".

وتابع: "وهو الذي انخرط في جبهة التحرير مبكرا، وانتمى بعد ذلك إلى فرقتها الفنية.. التي مثّلت الصوت الصادح بمجد الكفاح المسلح أثناء ثورة التحرير المباركة".

وتقدم تبون إلى أسرة الراحل، وإلى إخوانه المجاهدين والأسرة الفنية، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

وتوفي المجاهد، عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، بوليفة الهادي المدعو الهادي رجب عن عمر ناهز 82 عاما.

وتقدم الوزير المجاهدين، العيد ربيقة، بأخلص تعازيه إلى عائلة الفقيد ورفاقه، سائلا الله أن يلمهم جميل الصبر والسلوان.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية