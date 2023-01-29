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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
Globallookpress
السعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الأحد، وفاة الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف: "سيصلى عليه يوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

واختتم الديوان بيانه بالترحم على الفقيد، حيث قال: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: واس

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