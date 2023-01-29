الجزائر.. أمطار وصقيع يصل إلى 8 درجات تحت الصفر

حذرت الأرصاد الجوية الجزائرية اليوم الأحد من استمرار الثلوج والأمطار، وموجة صقيع تهبط فيها الحرارة إلى ثماني درجات تحت الصفر في عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول، ستشهد ولايات الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة والعاصمة تساقط أمطار تصل كمياتها إلى 30 ملم، وهذا بداية من الساعة 3 زوالا إلى غاية فجر الاثنين.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط ثلوج عبر ولايات تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة وسعيدة.

ونبه الديوان من موجة تميز الولايات التالية تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت، الأغواط، باتنة، البيض، خنشلة، برج بو عريريج، تيسمسيلت، النعامة، تبسة، ام البواقي، الوادي، المغير، بسكرة، سطيف، المسيلة، المدية، الجلفة، سعيدة، بشار، غرداية، ولاد جلال، المنيعة وتقرت.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 2 و6 درجات أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح ما بين 3 و8 درجات تحت الصفر.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية