الكويتي جاسم البديوي يخلف الحجرف في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي

يتولى الدبلوماسي الكويتي جاسم محمد البديوي، منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج في الـ1 من فبراير.

ورحّب الأمين العام الحالي، الكويتي نايف الحجرف، بالبديوي، مهنئا إياه بتولي مهامه، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه خلال العمل في الأمانة العامة.

وأشاد الجحرف "بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لجاسم البديوي، والتي ستساهم بلا شك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت والعمل نحو مزيدا من المكتسبات والمنجزات لخدمة دولة الأعضاء وأبناء مجلس التعاون."

ولد البديوي سنة 1968، وحصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد – إنجلترا في عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه - الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991.

وشغل عدة مناصب دبلوماسية منها سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2017 – 2022.

كما تقلّد رئاسة بعثة الكويت لدى "الناتو" خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير الكويت لدى مملكة بلجيكا خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير لدى جمهورية كوريا خلال الفترة 2013 - 2016.

وشارك الأمين العام الجديد في عدة مهام دولية منها، العضوية في وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ورئيس وفد الكويت في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين حول الوضع الإنساني في اليمن، وترأس وفد بلاده في المؤتمر الدولي للمانحين حول ألبانيا، وكان رئيسا لوفد دولته في اجتماع كبار المسؤولين حول الوضع الإنساني في اليمن.

وغيرها العديد من الفعاليات والمهام الدبلوماسية الأخرى.

المصدر: صحيفة اليوم