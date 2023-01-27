الجامعة العربية و"التعاون الخليجي" يدينان بأشد العبارات اقتحام جنين والصمت الدولي

أدانت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات، اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين الذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، بينهم مسنّة.

إقرأ المزيد

وذكر موقع جامعة الدول العربية أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يدين "بأشد العبارات عملية اقتحام مدينة ومخيم جنين التي تباشرها قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي إن أبو الغيط "يتابع التطورات في الأراضي المحتلة بقلق بالغ، مستنكرا حالة الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية فاضحة في المعايير وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا".

واعتبر أبو الغيط أن "الصمت على اقتحام المناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين على هذا النحو المشين الذي نشهده في جنين، يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة وإطلاق العنان لدائرة جهنمية من العنف".

الأمين العام لمجلس التعاون يدين بأشد العبارات استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها https://t.co/tArZRSrXvC#مجلس_التعاونpic.twitter.com/jvMw9jTabg — مجلس التعاون (@GCCSG) January 26, 2023

كذلك أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، "بأشد العبارات، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين الذي أدى إلى قتلى وجرحى إثر هذه المجزرة البشعة".

وحسب موقع المجلس، دعا الحجرف "المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد هذه الجريمة النكراء والمستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم".

المصدر: RT