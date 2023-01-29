موجة "برد شديد" تضرب مناطق عدة في المغرب

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب أن تضرب موجة برد شديد مناطق عدة في المملكة اعتبارا من اليوم، وحتى الخميس المقبل.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم إفران، وتازة، وصفرو، وبولمان، وبني ملال، وأزيلال، وخنيفرة، والحوز، وميدلت وتنغير، ستعرف درجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 8 وناقص 3 درجات.

ونبهت إلى أن عمالات وأقاليم شفشاون، والحسيمة، وكرسيف، وجرادة، ووجدة أنجاد، وتاوريرت، وفكيك، والحاجب، وفاس، ومولاي عقوب، وتاونات، ومكناس، والخميسات، وخريبكة، وشيشاوة، وزاكورة، ووارزازات، والراشيدية، وطاطا وتارودانت، ستعرف درجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 3 و3 درجات"، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس".

ووفق المديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن هذه الموجة ناتجة عن تمركز منخفض جوي غرب البحر الأبيض المتوسط يوجه تيارا شماليا يسمح لهبوط الهواء البارد من شمال أوروبا عبر غرب البحر الأبيض المتوسط نحو المغرب.

المصدر: وسائل إعلام مغربية