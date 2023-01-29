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مصادر فلسطينية: مستوطنون يحرقون منزلا ومركبات شمال رام الله (فيديوهات)

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مصادر فلسطينية: مستوطنون يحرقون منزلا ومركبات شمال رام الله (فيديوهات)
محمد سمرين / palinfo.com
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هاجم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، وأحرقوا أحد المنازل وعددا من المركبات هناك، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا منزل المواطن عودة جبارة وأشعلوا النيران فيه، وأحرقوا مركبات في محيطه.

ويظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية ثلاثة شبان ملثمين يشعلون النار في المنزل.

واعتدت مجموعة من المستوطنين على منازل أخرى في القرية وقامت بتدمير محتوياتها وتحطيم الأثاث والنوافذ.

وذكرت تقارير أن المستوطنين هاجموا خلال ساعات الليل مركبات وحطموها، كما حطموا مركبات كانت في طريقها لمدينة رام الله.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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