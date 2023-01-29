مصادر فلسطينية: مستوطنون يحرقون منزلا ومركبات شمال رام الله (فيديوهات)

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، وأحرقوا أحد المنازل وعددا من المركبات هناك، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا منزل المواطن عودة جبارة وأشعلوا النيران فيه، وأحرقوا مركبات في محيطه.

ويظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية ثلاثة شبان ملثمين يشعلون النار في المنزل.

شاهد | لحظة دخول قطعان المستوطنين إلى منزل المواطن عودة جبارة وإحراقه ببلدة ترمسعيا في رام الله pic.twitter.com/qt9qAZi1Mu — ahedalminawy (@ahedalmenawi) January 29, 2023

#شاهد: "مستوطنون يحرقون منزلاً يعود للمواطن عودة جبارة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله". pic.twitter.com/PKmThgmtAS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 29, 2023

تغطية صحفية: "صور منزل ومركبة أحرقهما مستوطنون في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، الليلة الماضية".



تصوير: محمد سمرين pic.twitter.com/tbgUyjMFTi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 29, 2023

واعتدت مجموعة من المستوطنين على منازل أخرى في القرية وقامت بتدمير محتوياتها وتحطيم الأثاث والنوافذ.

تغطية صحفية: "مستوطنون يعتدون على منزل في ترمسعيا شمال رام الله، الليلة الماضية".#فلسطينpic.twitter.com/ZQm0Mq6xFA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 29, 2023

وذكرت تقارير أن المستوطنين هاجموا خلال ساعات الليل مركبات وحطموها، كما حطموا مركبات كانت في طريقها لمدينة رام الله.

تغطية صحفية:" مشاهد لمركبات أحرقها مستوطنون مساء السبت، بين المجدل وعقربا جنوب نابلس". pic.twitter.com/jRG2jjiaap — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 29, 2023

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية