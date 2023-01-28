مصر.. لجنة مكافحة "كورونا" تعلن تفشي متحور جديد سريع الانتشار

أعلن حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" في مصر، عن تسجيل انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في البلاد منذ شهور.

وأشار حسني إلى أنه لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وكل أعراضه تتمثل في الجهاز التنفسي العلوي.

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وحول حقيقة تسبب حقنة المضاد الحيوي في الموت، قال: "هذا النوع من المضاد الحيوي له قيمة مهمة في علاج الفيروسات التنفسية، وكل ما يتردد عن أنه قاتل غير صحيح ولكن لا بد من تناوله تحت إشراف طبيب وبعد إجراء اختبار الحساسية".

ولفت إلى أن المضاد الحيوي يمكن أن يسبب نوعا من الحساسية ولهذا يجب إجراء اختبار الحساسية قبل تناوله.

المصدر: القاهرة 24