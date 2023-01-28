"حزب الله": اقتربت ساعة زوال إسرائيل

قال نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، يوم السبت "إن ساعة زوال كيان الاحتلال الصهيوني تقترب".

ونشر الشيخ نعيم قاسم "تغريدة" على "تويتر"، مساء السبت، بارك من خلالها عملية القدس التي وقعت، أمس، معتبرا إياها ردا على "إجرام الصهاينة واحتلالهم".

وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله أن "المستقبل لفلسطين محرّرة مع هذا الشعب المجاهد والشجاع"، مضيفا في تغريدته أن "ساعة الزوال لإسرائيل تقترب.. أليس الصبح بقريب؟!".

نؤيد ونبارك عملية القدس النوعية، ردَّاً على إجرام الصهاينة واحتلالهم. المستقبل لفلسطين محرَّرة مع هذا الشعب المجاهد والشجاع.

ساعة الزوال لإسرائيل تقترب.. أليس الصبح بقريب؟!#الشيخ_نعيم_قاسم#العملية_البطولية#فلسطين — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) January 28, 2023

وأصيب إسرائيليان اثنان، يوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.

ويأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

المصدر: RT + وكالات