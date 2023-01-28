هجوم حاد على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بعد تعليقه على عملية القدس

تعرض رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، لهجوم حاد بسبب تعليقه على التطورات الجارية بعد عملية القدس.

وقال رجل الأعمال في تغريدة عبر موقع "تويتر": "الإسرائليين الذين ارتكبوا مذبحة جنين إرهابيين وهذا الشاب رحمة الله عليه إرهابى أيضا.. لأن من يقتل المدنيين من الأرواح البريئة حسب كل الأديان إرهابي والإرهاب لا يحل بالإرهاب.. والله أعلم".

الاسرائليين الذين ارتكبوا مذبحة جنين ارهابيين و هذا الشاب رحمة الله عليه ارهابى ايضا لان من يقتل المدنيين من الارواح البريئة حسب كل الأديان ارهابى و الارهاب لا يحل بالارهاب .. و الله اعلم https://t.co/VVRIjdEQbF — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 28, 2023

وأضاف في تغريدة ثانية قائلا: "من يقتل الابرياء المدنيين العزل إرهابي".

من يقتل الابرياء المدنيين العزل ارهابى https://t.co/r5vLgrvtyA — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 28, 2023

وتابع قائلا: "الثأر يكون لمن قتل.. وليس لروح بريئة لم تقتل..".

الثأر يكون لمن قتل .. و ليس لروح بريئة لم تقتل …. https://t.co/3CKWdOF0RF — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 28, 2023

وسُئل ساويرس عن منفذ عملية القدس، فأجاب:

معلهش.. حسب كل الأديان "إرهابي" ازاي؟.. اذا كان مفهوم و مصطلح و تعريف الإرهاب ده ماظهرش الا في اواخر القرن العشرين و قلوظوا تعريفه بحيث يحمي مصالح الأنظمة السياسية و الإرهاب يبقى حكر عليها هي بس و حلال ليها؟ — أحمد بحيري (@AhmedBehiry) January 28, 2023

ومفهوم نجيب ساويرس عن الإرهاب أثار غضبا عارما ضده، لا سيما عند مساواته بين ا"لمحتل والمدافع عن أرضه".

اللي شارك في خراب بلده وكان سبب بفلوسه وتمويله في تشويه شباب الثورة وتحويلهم لمطاردين ولاجئين وبهدلتنا في بلاد الله هنا وهناك.. مستحيل يفهم معنى حد بيدافع عن أرضه ضد المحتل، ولا هيستوعب يعني إيه معنى الوطن والانتماء ليه — Ammar Metawa (@AmmarMetawa3) January 28, 2023

وأثارت تغريدة نجيب ساويرس عن عملية القدس غضبا واسعا، حيث قال مكادي: "هل من يدافع عن أرضه أصبح إرهابي بمفهومك؟؟؟؟".

وكتب حكيم: "مش هيفهم لأنه هوه ماعندش أرض ولا مبداء ولا حتى رجولة".

مش هيفهم لانه هوه ماعندش أرض ولا مبداء ولا حتى رجولة — 7akim🥷🏻 (@hakim4gamal) January 28, 2023

وكتب محمد: "هؤلاء مستوطنين في القدس الشرقية.. ليسوا مدنيين عاديين.. دول في مستوطنات بحسب القانون الدولي.. مينفعش تقوللي أصل دول مدنيين".

هؤلاء مستوطنين في القدس الشرقية .. ليسوا مدنيين عاديين .. دول في مستوطنات بحسب القانون الدولي .. مينفعش تقوللي اصل دول مدنيين .. — Mohamed Abbas (@mohammad_abas) January 28, 2023

وغردت مليكة: "لما تكون خايف من كلمة الحق فالصمت أكرم لك".

لما تكون خايف من كلمة الحق

فالصمت أكرم لك — مليكه (@Malak4alak) January 28, 2023

وشهدت مدينة القدس أحداثا متسارعة خلال الساعات الـ48 الماضية، بدأت باقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، ما أسفر عن سقوط عشرة فلسطينيين.

وجاء الرد الفلسطيني سريعا، وذلك من خلال عملية القدس التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة عشرة آخرين، في هجوم على كنيس يهودي مساء الجمعة.

وصباح السبت، وقعت عملية إطلاق نار جديدة في مدينة القدس، وتحديدا بلدة سلوان، ما أسفر عن إصابة مستوطنين اثنين، وهما بحالة خطرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن المصابَيْن تلقيا عدة أعيرة نارية في الجزء العلوي من أجسادهما، ونقلا إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"