أمير سعودي يقاضي شركة أمريكية بسبب جزيرة "جيمس بوند"

لجأ أمير من العائلة المالكة السعودية إلى المحكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية لحل نزاع يتعلق بشراكة تجارية تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وقال الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان آل سعود وهو أحد أحفاد العاهل السعودي الحالي، إنه يملك شراكة تتعلق بشراء حصة في جزيرة "كيف كاي" (Cave Cay) التابعة لجزر الباهاماس وأن الجهة المالكة للجزيرة لم تمتثل لاتفاقية الشراكة.

وأفاد الأمير السعودي بأن صندوق الاستثمار "ينتغرا" ومقره الولايات المتحدة ويسيطر على الجزيرة، يطالبه بدفع مبلغ قدره 5 ملايين دولار جراء اتفاقية الشراكة.

وفي دعواه القضائية، يطلب الأمير السعودي من المحكمة الأمريكية أن تجعل "كيف كاي" تحترم الاتفاقية بمنع الشراكة من إعلان أنه تخلف عن سداد أكثر من 5 ملايين دولار كـ"استدعاء تمييزي لرأس المال".

ولم يرد ممثلو صندوق الاستثمار "ينتغرا" على الفور على طلبات وكالة "بلومبيرغ" بالتعليق على هذه الدعوى.

وتعتبر "كيف كاي" جزيرة خاصة تشبه ما يمكن رؤيته بأفلام "جيمس بوند" حيث تبلغ مساحتها 220 فدان بقيمة 90 مليون دولار، وفقا لتقرير مصور نشرته صحيفة "الغارديان"، في عام 2015، حيث تقع شمال شاطئ موشا كاي الشهير بمنطقة إكسوما بجزر الباهاماس.

وتعتبر الجزيرة فريدة من نوعها بسبب مرفأ المياه العميقة الخاص بها فضلا عن مرسى خاص ومهبط طائرات خاص بها بطول 2800 قدم، فضلا عن مناظرها الخلابة وشواطئها غير الملوثة، بحسب موقع "برايفت آيلاند أونلاين".

ووفقا لمؤشر "بلومبيرغ" لأصحاب المليارات، تملك العائلة السعودية ثروة تقدر بـ 105 مليار دولار، وأشارت الوكالة إلى أن الأمير هو حفيد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت "بلومبيرغ" أن الأمير هو نجل الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، الذي ترأس وكالة الفضاء السعودية لمدة ثلاث سنوات قبل مغادرته عام 2021، بعد أن أصبح في عام 1985 أول رائد فضاء مسلم عندما انضم إلى طاقم مكوك الفضاء الأمريكي "ديسكفري" في مهمة لتوصيل قمر صناعي إلى مدار الأرض.

المصدر: "بلومبيرغ"