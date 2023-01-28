مصر تحذر من مخاطر التصعيد والانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف بعد هجوم القدس

حذرت الخارجية المصرية من المخاطر الشديدة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودعت لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية.

وأعربت الخارجية في بيانها اليوم السبت، عن "رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية يوم الجمعة 27 يناير، والذي أودى بحياة 8 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدة إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين".

كما حذرت في البيان من المخاطر الشديدة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والاجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذى يزيد الوضع السياسى والإنسانى تأزما، ويقوض جهود التهدئه وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام.

وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 8 إسرائيليين مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، أمس الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.

المصدر: RT