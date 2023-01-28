عرفت معادن الناس.. الإعلامية المصرية منى العمدة تعلق على عودة برنامجها على قناة "النهار" (فيديو)

علقت الإعلامية المصرية منى العمدة، على عودة برنامجها "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع على قناة "النهار"، وقالت إن "أوقات المحن تبيّن معادن الناس".

وأكدت منى العمدة أن "أي شخص منا يمكن أن يمر بأزمة، أي نوع من الأزمات، وفي الأزمة نعرف ونتعلم أشياء كثيرة، وأول شيء نعرفه معادن الناس التي حولنا، نعرف من يحبونا بجد والعكس".

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وفي أول تعليق لها بعد عودة برنامجها، كشفت منى العمدة، أن الأزمة تبين لنا الناس الذين كنا نظنهم قريبين أو تظن أنه صديق أو أخ أو تخلى عنك وقت الأزمة.

وأضافت "تبين لك أناس آخرين يقفون معك رغم أنك لم تتوقع أن يتخذون هذا الموقف، فالأزمات تظهر الناس على حقيقتها والأزمات تظهر معادن الناس".

وصرحت العمدة بأنه "لابد أن نتعود على أن نعذر بعض ونخاف على بعض وإذا كان هناك كلمات لابد أن تقال فتقال ولكن بكلمة طيبة، مشيرة إلى أن الكلمة الطيبة تبنى جسور من المودة والحب بين أفراد المجتمع.

وتابعت قائلة: "الكلمة الطيبة إذا لم تكن تؤثر على الصحة المجتمعية، ما كانوا علمونا أن الكلمة الطيبة صدقة، وهنا أقدم دعوة أن نحافظ على كلامنا ونلتفت له وكيف يؤثر على مشاعر غيرنا فليس مجرد أن تسمع خبر تنساق خلفه فتبين وتحقق وبعد ذلك قل رأيك وعندما تقول رأيك قوله بكلمة طيبة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية