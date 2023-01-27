الإمارات تستنكر "الهجوم الإرهابي" في القدس وتعزي حكومة إسرائيل و"شعبها الصديق"

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الذي وقع قرب كنيس يهودي في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها: "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الوزارة أعربت "عن خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

المصدر: وكالة أنباء الإمارات "وام"