واشنطن تدين هجوم القدس الشرقية وتعلن تضامنها مع إسرائيل

أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في حيّ استيطاني بالقدس الشرقية مساء الجمعة، وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين "هذا مروع للغاية (...) إنّنا ندين بأشدّ العبارات هذا الهجوم الإرهابي الواضح. التزامنا أمن إسرائيل يبقى صارما، ونحن على اتّصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".

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وحول الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى المنطقة، قال المتحدّث إنّ الهجوم "لن يغيّر في برنامج الجولة"

ومن المقرر أن يبدأ بلينكن الأحد زيارة تستمر حتى الثلاثاء، وتشمل كلا من مصر وإسرائيل والضفة الغربية.

وحسب باتيل فإنّ بلينكن سيناقش "الخطوات التي يتعيّن اتّخاذها لتهدئة التوتر".

وكان سبعة أشخاص على الأقل قتلوا، في وقت سابق من مساء اليوم، بإطلاق نار استهدف كنيسا يهوديا في حيّ النبي يعقوب الاستيطاني بالقدس الشرقية المحتلّة، نفّذه مسلّح "تمّ تحييده"، حسبما أعلنت الشرطة وفرق الإسعاف الإسرائيلية.

المصدر: "أ ف ب"