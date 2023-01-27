فيديو للأمير محمد بن سلمان وولي عهد الأردن ونجل سلطان عُمان في أحد مطاعم العلا
تداولت وسائل إعلام سعودية فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، ونجل سلطان عمان ذي يزن بن هيثم، في محافظة العلا بالسعودية.
وقد ظهر ولي العهد السعودي وهو يلتقط صورا مع بعض المواطنين في أحد المقاطع المتداولة، ويقود سيارته في آخر، ويزور أحد المطاعم.
ونشرت قناة "العربية" السعودية ووسائل إعلام عمانية مقطعا يُظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يغادر أحد المطاعم في العُلا برفقة ولي عهد الأردن ونجل سلطان عُمان.
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان وولي عهد #الأردن في أحد المطاعم بمدينة #العلاpic.twitter.com/NlYjA1gjUz— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2023
🔸صاحب السُّموّ السّيد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد برفقة سمو الأمير #محمد_بن_سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ، وسمو الامير #الحسين_بن_عبدالله ولي عهد الأردن ، مساء اليوم بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. pic.twitter.com/YatHJ5sHJT— صحيفة رصد | عُمان (@Rassd_Oman) January 27, 2023
وفي المقطع الثاني ظهر ولي العهد السعودي وهو يركب سيارته متأهبا لقيادتها ويلوح بيده قبل أن يهم بالركوب.
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يقود سيارته في #العلاpic.twitter.com/mGTlgY1IXM— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2023
أما الفيديو الثالث، فقد وثق الأمير محمد بن سلمان وهو يدخل إلى المطعم برفقة عدد من حراسته.
مواطنون يرحبون بولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان خلال تواجده في #العلاpic.twitter.com/rXMb9MMsVe— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2023
وتداول بعض المغردين مقطع فيديو التقط فيه ولي العهد السعودي صورة مع عدد من المواطنين الذين تجمعوا حوله في المنطقة نفسها التي صُورت بها بقية المقاطع.
#محمد_بن_سلمان— ماجد العتيبي (@MAJED_MEQED) January 27, 2023
الله يحفظك سيدي 🙏🏻 pic.twitter.com/RnydIJ0mJa
المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"