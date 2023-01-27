"فتح": انفجار الأوضاع نتيجة حتمية لجرائم الاحتلال المتصاعدة

أكدت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة "فتح" أن الشعب الفلسطيني ليس عاجزا، وأن انفجار الأوضاع كان نتيجة حتمية لجرائم الاحتلال.

جاء التصريح بعد عملية إطلاق النار في القدس والتي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين، وإصابة العشرات.

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وأضافت المفوضية في بيان: "حذرنا من ذلك مرارا، لكن منظومة الأمن والقانون الدولي لم تستجب لنداءات وقف العدوان ووضع حد لسفك الدم الفلسطيني، واستبدل ذلك بصمت دولي مريب، منح المجرم بن غفير ضوءا أخضر للمضي في جرائمه، وهو وحكومته من يتحملون مسؤولية ما آلت اليه الأمور".

وطالبت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، المجتمع الدولي بأن "يتحمل مسؤولياته تجاه لجم سلوك حكومة الاحتلال العدواني وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بالحرية والخلاص من الاحتلال".

المصدر: "دنيا الوطن"