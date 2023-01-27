اللجنة الأمنية الموريتانية الجزائرية تؤكد ضرورة تكثيف التنسيق لتأمين الحدود بين البلدين

شددت اللجنة الأمنية الموريتانية الجزائرية على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لتأمين الحدود المشتركة وحمايتها ومكافحة الجريمة المنظمة.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللجنة اختتمت أعمال دورتها الأولى أمس في نواكشوط، وأكدت "ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن والتكامل البيني بين مختلف القطاعات المعنية لتأمين الحدود المشتركة وحمايتها ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها مع تكثيف المعالم الحدودية وصيانتها".

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وتضمن المحضر الصادر عن أعمال اللقاء توصية بضرورة تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين البلدين عبر مدينتي تندوف الجزائرية وأزويرات الموريتانية وتأمين الخط البحري والتركيز على التكوين والتدريب والتعاون التقني بشكل مستمر بهدف تطوير المهارات وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجالات التعاون الثنائي.

وأشارت الوكالة إلى أن أعمال اللقاء شهدت مشاركة جميع القطاعات العسكرية والأمنية المعنية بالمنظومة الأمنية الوطنية مثل الجيش والدرك والحرس والشرطة والأمن الخارجي والأمن المدني وتسيير الأزمات والتجمع العام لأمن الطرق والجمارك.

وانبثقت اللجنة الأمنية الموريتانية الجزائرية المشتركة عن أعمال الدورة الأولى للجنة الحدودية الثنائية الموريتانية الجزائرية التي عقدت في الجزائر، يومي 8 و9 نوفمبر2021.

المصدر: الوكالة الموريتانية للأنباء