"حماس": رد المقاومة قادم وبما يوازي حجم جريمة جنين

توعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن الرد على المجزرة الإسرائيلية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة لن يتأخر، وأنه "قادم بما يوازي حجم الجريمة".

وقالت الحركة في بيان إن "الرد على هذه المجزرة قادم بما يوازي حجم الجريمة"، وأنّ "الاحتلال يجر نفسه نحو المواجهة والخيبة والهزيمة، وليس له أمام هذا العدوان إلا الرصاص والعبوات المتفجرة وإسقاط طائراته واستهداف جنوده وتدمير آلياته، وقد رأى صباح هذا اليوم جزءا من بأس مقاومتنا الموحدة".

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وفي تصريح صحفي قال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، إن "الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها صباح اليوم، ورد المقاومة لن يتأخر".

ودعا العاروري "المقاومة للرد على العدو، والاشتباك معه في كل مناطق الضفة الغربية وأراضينا المحتلة"، كما دعا إلى "أوسع مواجهة مع قوات الاحتلال بكل الوسائل المتاحة".

المصدر: RT