مزاد علني لبيع أشهر ملاهي مصر

أعلن أحد المكاتب العقارية في مصر عن مزاد علني لبيع أرض ملاهي السندباد البالغة مساحتها 6011.85 مترا مربعا، في شارع جوزيف تيتو بحي النزهة بالقاهرة.

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وتعود ملكية الأرض لجمعية رواد الياسمين لضباط الشرطة بالمنوفية والتي كانت مخصصة لمشروع ترفيهي والتي تم افتتاحها عام 1986، لتصبح في بضع سنوات أكثر الأماكن المحببة لدى الأطفال في حقبة الثمانينيات والتسعينيات لقضاء عطلتهم الأسبوعية أو عطلة الأعياد والإجازات الرسمية.

وكانت مدينة السندباد تحظى بشهرة منقطعة النظير، حيث أقيم فيها حفلات لأشهر النجوم حينها مثل عمرو دياب ومصطفى قمر وحميد الشاعري، كما شهدت المدينة تصوير فيلم اغتيال للفنانة نادية الجندي وعزت أبو عوف سنة 1996، وفيلم أبو علي بطولة كريم عبد العزيز والفنان خالد الصاوي، قبل أن تنتهي فصول الحكاية مع وفاة صاحبها عام 2016.

وقال مصدر بحي النزهة إن الجهة المالكة للأرض حصلت على ترخيص منذ فترة طويلة، وتحديدا في 2017 بإزالة الأجزاء المتهالكة الواقعة على داخل منطقة الملاهي، لكونها مغلقة منذ فترة بعيدة وبالتالي تهاكلت بمرور الوقت.

وأشار إلى أن التصريحات الورقية الصادرة من الحي تضمن إزالة المنشآت المقامة على أرض السندباد فقط، مؤكدًا أنه لم يتم حتي الآن منح أي ترخيص لإقامة منشآت سكنية أو أبراج على المكان على أرض الملاهي، لاسيما وأنها مخصصة وفقا للمخطط العام للمنطقة نشاطا ترفيهيا فقط.

المصدر: القاهرة 24