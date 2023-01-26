تشير للأستاذ المتحرش والمسيء للدين.. تذكير بلائحة الوظائف التعليمية والقرارات النافذة بالسعودية

نشرت الخبيرة لطيفة الدلهان، لائحة الوظائف التعليمية وإطار العمل التي أصدرتها وزارة التعليم في السعودية.

وقالت الدلهان عبر حسابها بموقع "تويتر"، "إن وزارة التعليم ترسل رسائل تذكيرية عن طريق برنامج نور تقول فيها "عزيزي - عزيزتي شاغل الوظيفة التعليمية لمعرفة مواد لائحة الوظائف التعليمية".

#وزارة_التعليم ترسل رسائل تذكيرية عن طريق برنامج #نور



عزيزي/ عزيزتي شاغل الوظيفة التعليمية لمعرفة مواد لائحة الوظائف التعليمية وإطار العمل يمكنك الدخول على الروابط التالية :https://t.co/oSVZnFhTwEhttps://t.co/YfMZofN0mO — لطيفة الدليهان (@Latifh_dleehan) January 26, 2023

ونشرت حسابات سعودية، منها "أخبار السعودية" ومنصة "وكالة تعليق الدراسة"، التي يتابعها أكثر من 7 ملايين شخص، اللائحة التي تنص أيضا إلى إبعاد أي معلم أو معلمة عن مهنة التعليم في حال "الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى النبي محمد أو إلى أحد الصحابة".

وفي نظام تأديب الموظفين أيضا، يبعد المعلم إذا "تبنى اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلبا على الطلاب".

وكذلك من يمارس الأعمال المنافية لتعاليم الدين الإسلامي، والتي من شأنها الإخلال بعدالته، مثل السحر أو الشعوذة.

ويبعد المعلم أو المعلمة في حال حيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلبا على سالمة العقل والبدن، أو تعاطيها، أو ترويجها.

ووفق القرار، يبعد أي معلم أو معلمة عند ممارسة إيذاء جسدي، أو تحرش داخل العمل، أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية.

إبعاد أي معلم أو معلمة عند ممارسة إيذاء جسدي أو تحرش داخل العمل أو خارجه. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 26, 2023

وتتضمن أيضا إبعاد المعلم عن مهنة التعليم حال عدم النزاهة في القيام بمهمات وظيفته أو الإخلال بأمانة التعليم، فضلا عن ثبوت الإصابة بمرض نفسي أو عقلي.

ويمكن إنهاء خدمات المعلم أو المعلمة في حال حصوله على تقدير "غير مرض" في 3 سنوات متتالية.

إنهاء خدمات المعلم أو المعلمة في حال حصوله على تقدير "غير مرضٍ" في 3 سنوات متتالية.#لائحة_الوظائف_التعليمية — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) January 26, 2023

المصدر: RT + "تويتر"