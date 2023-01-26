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تشير للأستاذ المتحرش والمسيء للدين.. تذكير بلائحة الوظائف التعليمية والقرارات النافذة بالسعودية

أخبار العالم العربي

تشير للأستاذ المتحرش والمسيء للدين.. تذكير بلائحة الوظائف التعليمية والقرارات النافذة بالسعودية
Globallookpress
السعودية
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نشرت الخبيرة لطيفة الدلهان، لائحة الوظائف التعليمية وإطار العمل التي أصدرتها وزارة التعليم في السعودية.

وقالت الدلهان عبر حسابها بموقع "تويتر"، "إن وزارة التعليم ترسل رسائل تذكيرية عن طريق برنامج نور تقول فيها "عزيزي - عزيزتي شاغل الوظيفة التعليمية لمعرفة مواد لائحة الوظائف التعليمية".

ونشرت حسابات سعودية، منها "أخبار السعودية" ومنصة "وكالة تعليق الدراسة"، التي يتابعها أكثر من 7 ملايين شخص، اللائحة التي تنص أيضا إلى إبعاد أي معلم أو معلمة عن مهنة التعليم في حال "الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى النبي محمد أو إلى أحد الصحابة".

وفي نظام تأديب الموظفين أيضا، يبعد المعلم إذا "تبنى اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلبا على الطلاب".

وكذلك من يمارس الأعمال المنافية لتعاليم الدين الإسلامي، والتي من شأنها الإخلال بعدالته، مثل السحر أو الشعوذة.

ويبعد المعلم أو المعلمة في حال حيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلبا على سالمة العقل والبدن، أو تعاطيها، أو ترويجها.

ووفق القرار، يبعد أي معلم أو معلمة عند ممارسة إيذاء جسدي، أو تحرش داخل العمل، أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية.

وتتضمن أيضا إبعاد المعلم عن مهنة التعليم حال عدم النزاهة في القيام بمهمات وظيفته أو الإخلال بأمانة التعليم، فضلا عن ثبوت الإصابة بمرض نفسي أو عقلي.

ويمكن إنهاء خدمات المعلم أو المعلمة في حال حصوله على تقدير "غير مرض" في 3 سنوات متتالية.

المصدر: RT + "تويتر"

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