العراق: القبض على 7 مطلوبين في السليمانية بينهم 3 من أمراء "داعش"

أعلنت مديرية آسايش غرب السليمانية في العراق القبض على 7 مطلوبين، 3 منهم كانوا برتبة "أمير" في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي بيان لها اليوم الخميس، ذكرت الآسايش أن العملية تمت من خلال سلسلة مداهمات بالتعاون مع عمليات آسايش السليمانية، وذلك بعد صدور قرار من جهاز آسايش "إقليم كردستان" واستصدار الموافقة القضائية، وفي النتيجة تم "إلقاء القبض على سبعة هاربين من العدالة مطلوبين بحسب المادة (4) إرهاب".

وأضاف البيان أن المطلوبين السبعة، مطلوبون للحكومة الاتحادية العراقية بموجب المادة (7) إرهاب، وجميعهم من أهالي محافظات وسط وجنوب العراق، وجاؤوا تحت غطاء البحث عن عمل في مناطق جمجمال وبازيان.

وأظهرت التحقيقات أن ثلاثة من المطلوبين الذين تم القبض عليهم كانوا "برتبة أمير" في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، وتم تسليمهم جميعا للسلطة القضائية.

المصدر: رووداو دیجیتال