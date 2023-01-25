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النزاهة العراقية: صدور أمر باستقدام وزير الداخلية السابق

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النزاهة العراقية: صدور أمر باستقدام وزير الداخلية السابق
علم العراق
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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور أمر استقدام بحق وزير الداخلية السابق، على خلفية ارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته، لتحقيق المنفعة الشخصية على حساب الدولة. 

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وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قررت استقدام الوزير السابق، على خلفية عرض وتقديم كشف مشترك غير دقيق وغير مطابق للحقيقة، وعرضه على مجلس الوزراء بجلسة طارئة، لاستحصال قرار باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة، بهدف الاستحواذ على قطعة أرض تبلغ مساحتها ( 2880) مترا لمنفعته الشخصية على حساب مصلحة الدولة.

وأوضحت الدائرة أن الكشف المعد من قبل دوائر التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والبلدية في الديوانية بين عدم صحة ما ورد بالكشف المرافق طيا "طلب الوزير إلى وزير الماليـة".

وأضافت أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر الاستقدام بحق الوزير السابق، فضلا عن 3 متهمين آخرين، هم أعضاء لجنة الكشف، استنادا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.

المصدر: RT

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