إسرائيل ترصد سلاحا فعالا في حوزة مصر

كشفت مجلة "يسرائيل ديفينس" عن امتلاك مصر لمدفع الهاوتزر K9 Thunder المزود بمدفع عيار 155 ملم والقادر على إطلاق مجموعة من 50 طلقة شديدة الانفجار، وذخائر دقيقة التوجيه.

إقرأ المزيد

وأضافت المجلة العسكرية الإسرائيلية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، إن المدفع يحتوي على نظام تحميل أوتوماتيكي وقادر على إطلاق النار بمعدل يصل إلى 10 قذائف في الدقيقة لمدى أقصى يصل إلى 40 كم.

وأشارت المجلة العسكرية الإسرائيلية إلى أن شركة Hanwa الكورية الجنوبية كانت قد زودت هذا السلاح للعديد من البلدان بجانب مصر بما في ذلك فنلندا والهند وتركيا.

ولفتت إلى أن وسائل الإعلام الإستونية، قد كشفت أنه في منتصف شهر يناير، وقع مدير المشتريات العسكرية الإستونية عقدا بقيمة 36 مليون يورو لشراء 12 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم إضافي من نوع K9 Thunder تصنعه شركة هانفا الكورية الجنوبية الذي تمتلكه مصر أيضا.

كما أعلنت القوات المسلحة المصرية توقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية لتدبير التصنيع المشترك للهاوتزر EGY k9A1 مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية.

ويطلق على المدفع اسم كيه-9 "ثاندر"، أو "صوت الرعد" وهو ذاتي الدفع، والمُطور من قبل "سامسونغ تيكوين" لصالح القوات المسلحة الكورية الجنوبية، والتي تقوم بتصديره أيضاً، فيشهد رواجاً في دول حلف شمال الأطلسي، ويحتفظ بمزايا قتالية فريدة بقذائف من عيار 155 ملم.

ويصل مدى قذائف "صوت الرعد" ما بين 40 إلى 56 كم، ولدى "كيه-9" قدرة على تحمل آثار الطلقات المدفعية الثقيلة، بفضل سمك التدريع (حوالي 19 ملم).

المصدر: يسرائيل ديفينس