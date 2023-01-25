السيسي يعرض المقومات الاقتصادية لمصر وقناة السويس على رئيس وزراء الهند

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تناولت استعراض ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي.

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وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي في العاصمة نيودلهي، اليوم الأربعاء، أنه تم التأكيد على أهمية زيادة التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من المزايا الاستثمارية والتصديرية.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أنه عبر خلال المباحثات عن التطلع لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبخاصة بعد ملامسة عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بضخ استثمارات في مصر.

وشدد على ضرورة الاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمارات.

المصدر: RT